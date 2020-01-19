السعودية اليوم / مدارس تعليم الليث تستقبل 33 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني



مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث اليوم 33 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المحافظة وقراها ومكاتب التعليم التابعة لها، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

واستقبل قادة وقائدات المدارس والمعلمون والمعلمات الطلاب والطالبات في مشهد تربوي يؤكد أهمية دور المؤسسات التعليمية وسمو رسالتها في رعاية وتربية وتعليم أبناء وبنات الوطن من خلال مدهم بالعلوم النافعة والقيم، والمهارات والخبرات اللازمة، وإعدادهم لمستقبل حافل بالنجاح والعطاء والجد والمثابرة.

وأكد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن انطلاقة الدراسة كانت جادة ومتميزة ومنضبطة وناجحة، ولم تسجل أي حالات تأخر أو غياب ملفت بين أوساط الطلاب والطالبات في عموم مدارس المحافظة، مشيراً إلى نجاح خطط استقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتعليمية، ومشيداً بالفعاليات والبرامج التي نفذتها المدارس التي تهدف إلى جذب الطلاب والطالبات للدوام المدرسي بعد العودة من الإجازة، وإيجاد نوع من التجديد والتطوير داخل البيئة المدرسية بما ينسجم مع الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.

كما أثنى على تفاعلهم مع الحملة الإعلامية التي أطلقها قسم الإعلام التربوي لتعزيز ثقافة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات، وإظهار أفضل الممارسات المتميزة التي تقوم بتنفيذها المدارس، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة لتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الأبناء والبنات، وحثهم على المحافظة على الدوام بانضباط.

وأشار الحازمي إلى أن الإدارة نظمت عدة جولات إشرافية شارك في تنفيذها مساعدو مدير التعليم ومديرو مكاتب التعليم ورؤساء الأقسام و المشرفون التربويون والمشرفات التربويات لدعم قادة وقائدات المدارس والوقوف على سير بداية الدراسة، ورفع التقارير الإشرافية اللازمة وتذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات إن وجدت.

من جانب آخر، عمدت عدد من المدارس إلى تكريم طلابها المتميزين في الانضباط المدرسي والمتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول، ووزعت عليهم الهدايا التشجيعية والتحفيزية.

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21:18ت م

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