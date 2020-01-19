السعودية اليوم / تدشين الجرعة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة محايل



محايل 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

دشن وكيل محافظة محايل المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم اليوم, الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال, بحضور مدير القطاع الصحي بالمحافظة محمد بن زيد عسيري .

ويبلغ عدد المستهدفين للتطعيم 20992 طفلًا وطفلة, يتم تطعيمهم من خلال المراكز التابعة لقطاع محايل من خلال 82 فرقة ميدانية.

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20:56ت م

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