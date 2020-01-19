المملكة السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

الأحد 19 يناير 2020

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم الأحد، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

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وبهذه المناسبة، أدلى وزير الخارجية السعودي بتصريح لوكالة الأنباء السعودية نوه فيه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف قائلاً، إن "المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.