السعودية | مؤسسة الملك خالد تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج “أثر للإرشاد”

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احتفلت مؤسسة الملك خالد اليوم بتخريج 27 ريادياً اجتماعياً ومرشداً في برنامج “أثر للإرشاد” ليسھموا في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة موغلي للإرشاد، وذلك في مقرھا بمدينة الرياض، بحضور سمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والمدير التنفيذي لـمؤسسة موغلي للإرشاد كاثلين بيري والمشاركين في البرنامج، وعدد من المھتمين بريادة الأعمال الاجتماعية.

ويھدف برنامج أثر للإرشاد إلى تطوير مھارات المرشدين والرياديين الاجتماعيين الذين لديھم أعمال مبتكرة وقابلة للتطوير في المملكة، من خلال إرشاد شمولي يركز على التطور الشخصي والمھني، ويھدف إلى صقل المھارات الإدارية والقيادية اللازمة لتحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

وأكدت الأميرة نوف بنت محمد في كلمة لها بهذه المناسبة على تناغم برامج المؤسسة مع رؤية المملكة 2030، وأھمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قائلة: ” كعادتھا تفخر مؤسسة الملك خالد بتنفيذ برامجھا الرائدة، التي تھدف إلى تكافؤ الفرص والتمكين والاستدامة، والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030″، مشيدة بالتعاون المثمر في البرنامج مع مؤسسة «موغلي للإرشاد»، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع (موغلي) في ھذا البرنامج، الذي سيسھم في خلق بيئة صحية تنموية لريادة الأعمال الاجتماعية.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة موغلي للإرشاد في كلمتھا: “يشرفنا أن نكون قد قطعنا ھذه الرحلة مع مؤسسة الملك خالد، حيث نقوم بتدريب المرشدين داخل السعودية من أجل تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين بشكل فعال في الصفات القيادية الشخصية والمھنية، وھيكلة أفكارھم أو أعمالھم وتطويرھا لتكون استثماراً آمناً، بالإضافة لزيادة ثقتھم، وتعزيز قدرتھم على الصمود، متطلعة إلى مواصلة العمل مع مؤسسة الملك خالد من خلال المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة”، مبينة أنه خلال عام من التدريب وحضور ورش العمل استفاد المشاركون من البرنامج بـتطوير وعيھم الذاتي والقدرات القيادية، وتطوير المھارات الإدارية الرئيسة بما في ذلك الاستماع والتواصل، وتطوير الذكاء العاطفي ومھارات الإدارة.

في ذات السياق أجريت جلسة حوارية خلال الحفل بين سمو الأميرة نوف والمديرة التنفيذية لمؤسسة موغلي مع مجموعة من المرشدين ورواد الأعمال الاجتماعيين تناولوا فيھا مستقبل ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة والتحديات وسبل التغلب عليھا.

وفي نھاية الحفل سلمت سمو الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد، والمديرة التنفيذية لمؤسسة موغلي بتسليم المشاركين الجوائز وشھادات المشاركة في البرنامج.

