السعودية | افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة ً “صور”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة ً “صور” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
افتتح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم (الأحد)، أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي
واستمع الرويلي إلى شرح عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة من مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار عماد بن عبدالله العيدان
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