5 ميداليات لناشئي المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
افتتح المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في البطولة العربية للناشئين للمبارزة أمس في مملكة البحرين بتحقيق 5 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزيتان).
وحقق اللاعب حسين الطويل الميدالية الذهبية في سلاح الابيه، وذهبت الميدالية البرونزية لزميله عبدالكريم الحليفي، وحصل إبراهيم الهديب على الميدالية الذهبية في سلاح الشيش للناشئين، واكتفى زميله مهدي القروص بالميدالية الفضية، فيما نالت لين الفوزان الميدالية البرونزية في سلاح الشيش.
وسيخوض المنتخب السعودي (فرق) اليوم، منافسات سلاح الابيه بمشاركة عبدالكريم الحليفي وحسين الطويل وأحمد الدربي وأحمد الفيحاني، فيما يخوض إبراهيم الهديب ومحمد الدخيل ومهدي القروص وطه السباع، منافسات سلاح الشيش.
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