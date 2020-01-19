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الأخضر يحمل لواء العرب وحيدا بآسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

قلص منتخب أوزبكستان آمال العرب في المتخب السعودي بعد أن أكمل أمس عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، بفوزه العريض على نظيره الإماراتي 5 - 1 أمس في دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا بتايلند.وقلب المنتخب الأوزبكي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 5 - 1 ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة ويتقدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه، كما اقترب خطوة مهمة على طريق التأهل لأولمبياد طوكيو.

وبذلك يبقى المنتخب السعودي ممثلا للعرب في المربع الذهبي بعد خروج الأردن وسوريا والإمارات من دور الثمانية، حيث يلتقي نظيره المنتخب الأوزبكي في الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل، كما بات الأخضر المنتخب العربي الوحيد المرشح للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.