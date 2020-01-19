شكرا لقرائتكم خبر

تثبيت منع الإيرانيين من اللعب على أرضهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

صادق المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار لجنة المسابقات بعدم لعب أي مباراة دولية تندرج تحت مسابقاته على الملاعب الإيرانية حتى إشعار آخر.

ويشمل هذا القرار منع لعب أي مباراة تندرج ضمن روزنامة الاتحاد الآسيوي، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية باللعب على ملاعب الأراضي الإيرانية لدواع أمنية.

وجاءت هذه المصادقة من قبل المكتب التنفيذي كرد على بيان الاتحاد الإيراني المتضمن الانسحاب من البطولة احتجاجا على نقل مباريات الأندية الإيرانية الأربعة (برسبوليس، الاستقلال، شهرخودرو، سباهان أصفهان) المشاركة بالنسخة الحالية لدوري الأبطال، إلى أراض محايدة.

Advertisements

وجاء قرار منع إقامة المباريات الدولية في إيران‬ لأسباب عدة، من بينها رفض حكام المباريات قبول التكاليف التي أسندت لهم لإدارة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية.

ومن المنتظر أن تجري لجنة المسابقات بالاتحاد القاري تعديلا على جدول مباريات دوري الأبطال دون أندية إيران حال أصرت على قرار الانسحاب.

ويتواجد فريق خراسان الإيراني بالملحق المكمل لمجموعة الهلال (الثانية)، بينما يتواجد سباهان بجانب النصر السعودي في المجموعة الرابعة برفقة السد القطري، والمتأهل من ملحق (العين الإماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي).

كما يتواجد بيرسبوليس ضمن مجموعة التعاون السعودي (الثالثة) بجانب الدحيل القطري والشارقة الإماراتي.