الكوريون يطيحون بالنشامى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بانكوك
حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعده في المربع الذهبي لكأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في تايلاند والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وانتزع المنتخب الكوري تأشيرة التأهل بفوز صعب 2 - 1 على نظيره الأردني أمس ليضرب موعدا مع نظيره الأسترالي في المربع الذهبي بعدما تغلب الأخير على نظيره السوري 1-0.
وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول بهدف تشو سونج (15)، ورد المنتخب الأردني بهدف البديل يزن النعيمات (75).
وبدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي ولكن البديل لي كيونج سجل هدف الفوز من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
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