شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. فصول ذكية وصيانة الحافلات وبدء تدريس «اللغة الصينية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة اليوم الأحد، أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، لتبدأ رحلة مختلفة في التعليم مع تدريس اللغة الصينية بشكل رسمي.

وكانت وزارة التعليم، أكدت استعداداها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام 516 ألف معلم ومعلمة بمدارسهم، مشددةً على أهمية الانضباط المدرسي وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

تدريس اللغة الصينية

وكشفت المتحدثة الرسمية للتعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، عن بدء ‏تدريس ‫اللغة الصينية اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني،‬ في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، بالرياض وجدة والشرقية.

وأوضحت “الشهري” في تغريدة في حسابها الرسمي على “تويتر”، أن المادة ستكون اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات.

وجاء إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق لوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية.

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فصول ذكية وصيانة الحافلات

ووفرت “التعليم” كل التجهيزات المدرسية لغرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب تجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة.

وذكرت الوزارة أنها جهزت 2520 فصلاً ذكياً موزعة على إدارات التعليم؛ بالإضافة إلى 6625 فصلاً تشاركياً لجميع الإدارات، وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلبها المرحلة الأولية.

وأكملت الإدارات المعنية استعداداتها لتجهيز الحافلات المدرسية وصيانتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تتيح وزارة التعليم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

تويتر يشارك الطلاب

وتزامناً مع عودة آلاف الطلاب إلى مدارسهم اليوم، تصدر هاشتاق “بداية الفصل الثاني”، قائمة الأكثر تداولاً، بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة.

تفاعل الكثيرون مع الهاشتاق، فمنهم من أعرب عن سعادته بالعودة إلى المدارس ومنهم من أعرب عن حزنه حيال ذلك، بينما لم يخل الهاشتاق من السخرية أيضاً.