السعودية | توقيع اتفاقية تنظيم ترتيبات شؤون الحج للقادمين من روسيا لموسم 1441هـ

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في جدة اليوم، نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية الروسية رئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا الاتحادية إلياس أوماخانوف ، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج روسيا الاتحادية بموسم حج 1441هـ.

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ووقع معالي نائب وزير الحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من روسيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية الروسية شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نظير الجهود والخدمات التي يقدمونها لضيوف الرحمن بشكل عام وحجاج روسيا بشكل خاص، واصفا الاجتماع مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة بالمثمر الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.