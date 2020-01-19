إطلاق منصة سايبر هب لدعم طلاب الجامعات

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إطلاق منصة إلكترونية (هنا) لدعم الأندية الطلابية في الجامعات السعودية.

وتأتي هذه المنصة ضمن إطار إعلان مبادرة دعم وتطوير الأندية الطلابية المهتمة بالأمن السيبراني في الجامعات السعودية، التي شهدها معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي مع الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني، وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض قبل نحو أسبوعين، بحضور الدكتور عبدالرحمن الخريف وكيل الوزارة للتعليم الجامعي، والدكتور ناصر العقيلي وكيل الوزارة للبحث والابتكار، والدكتور عودة محمد الجهني مستشار الوزير، والدكتور فهد السلمي مستشار وكيل الوزارة للتعليم الجامعي والدكتور مهند السويلم، وعبداالله القاسم نائب رئيس الاتحاد للتسويق ومحمد الغامدي مدير مسار الأمن السيبراني.

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ويركز نطاق عمل المبادرة في الجامعات السعودية على إقامة المشاريع البحثية والتطويرية في مجالات تدعم الأمن السيبراني، وتزويد أعضاء الأندية الطلابية بمواد تدريبية، والحصول على شهادات معتمدة لصقل مهاراتهم لمواءمة سوق العمل، بالإضافة إلى تنسيق تدريب تعاوني للطلاب والطالبات بالتعاون مع أفضل الجهات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، والمساهمة في توفير فرص وظيفية للكفاءات من الطلاب المتميزين في مجال الأمن السيبراني بعد التخرج.

وتستهدف المنصة الإلكترونية طلاب وطالبات الجامعات السعودية لدعمهما في مجالات تقنية تتعلق بالأمن السيبراني، وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وخلق بيئة تنافسية بين الجامعات لمواءمة مخرجاتها مع سوق العمل، كما ستتيح المنصة للمستفيدين حقائب تدريبية، ومسابقات، وتحديات تقنية، بالإضافة إلى توثيق أنشطة وإنجازات الأندية الطلابية، ونشر المقالات التقنية عن الأمن السيبراني.

وفي ذات السياق خصص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني حسابًا على منصة تويتر @CyberhubSa يطلق بالتزامن مع المنصة الإلكترونية؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي عن الأمن السيبراني، وتعزيز التواصل مع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والمهتمين في مجالات الأمن السيبراني.

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