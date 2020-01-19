زيارة وزير التعليم للمدارس ترفع شعار البداية الجادة والانضباط

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت زيارة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لمدرسة زهير بن سليم الابتدائية في الرياض، اليوم الأحد، على حرصه بشأن الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات التعلم ونواتجه، واعتبار الانضباط في أول يوم دراسي شرطًا ضروريًّا لتحسين نواتج التعلم، ليكون الفصل الدراسي الجديد يقدم بداية جادة ترسخ قيمة العلم والتعلم لدى الطلاب.

وخلال زيارة وزير التعليم إلى المدرسة، شدد على أهمية تعزيز مهارات الكتابة والقراءة لطلاب المرحلة الابتدائية، وتحفيز الطلاب للمشاركة في الأنشطة؛ لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، وإيجاد بيئة تعليمية جاذبة.

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وقال حمد آل الشيخ: إن ما نقف عليه اليوم من جاهزية مدارس التعليم العام، وطباعة وترحيل الكتب الدراسية لجميع المدارس في وقت قياسي، ونجاح الخطط الميدانية، والفرق المكلفة في متابعة مراحل الإنجاز؛ هي نتائج لإدراك المسؤولية، وتكامل الجهود بين جهاز الوزارة وإدارات التعليم، مقدمًا شكره لأصحاب السمو أُمراء المناطق ومحافظي المحافظات الذين يتابعون البداية الدراسية الناجحة منذ اليوم الأول، وللمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات والمعاهد والكليات؛ نظير وقوفهم ومتابعتهم المستمرة لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم في وقتها.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين، ومنسوبي التعليم.. اليوم بداية الفصل الثاني نؤكد فيه على الانضباط المدرسي؛ لتحقيق نواتج تعلم أفضل.

وأضاف: “متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم، ورؤية وطنكم، والمضيّ نحو مستقبل أحلامكم بثقة ونجاح”.

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