اخبار السعوديه

ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة لمخالفات نظامية

0 نشر
almowaten translator 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة لمخالفات نظامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-19

ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة لمخالفات نظامية

لعدم حيازتهم الوثائق القانونية

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

تم ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة، لعدم حيازتهم الوثائق القانونية، حيث هبطت طائرتان تابعتان لشركة الخطوط في مطار دكا يحملان العمال المرحّلين.

وقالت صحيفة الإندبندنت البنغالية، إن المملكة هي المصدر الرئيسي لتحويل الأموال إلى بنغلاديش، حيث تلقت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكثر من 18 مليار دولار من التحويلات في العام الماضي، منها نحو 20% من المغتربين في المملكة، وفقًا لمكتب القوى العاملة والتشغيل والتدريب (BMET).

وأظهرت بيانات BMET العام الماضي، أن 57% من عدد المغتربين البنغاليين في المملكة.

Advertisements

وكانت أعادت المملكة 25.7 ألف بنغالي في عام 2019، ومنذ بداية هذا العام، تم ترحيل 834 عاملًا آخر، وفقًا للبيانات الرسمية.

وقال مونتو ميا إنه عمل في المملكة كعامل نظافة قبل حوالي خمسة أشهر، لكن تم ترحيله لعدم حيازته الوثائق القانونية، والعديد من الأشخاص الآخرين كان لهم قصص مماثلة.

وقال رئيس مكتب القوى العاملة، شاريفول حسن، إن الكثير من المرحّلين قد تم إغراؤهم بوعود بوظائف جيدة وحياة أفضل، لكنهم واجهوا عددًا كبيرًا من المشكلات والنصب والاحتيال علىً حد زعمهم وأصبحوا يواجهون مستقبلًا غامضًا، وعاد جميعهم تقريبًا إلى وطنهم خوالي الوفاض .

تابعنا على f686b5cf7e.jpg تواصل معنا على41833b7217.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة لمخالفات نظامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا