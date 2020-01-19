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شكرا لقرائتكم ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة لمخالفات نظامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة لمخالفات نظامية
لعدم حيازتهم الوثائق القانونية
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
تم ترحيل 224 عاملًا بنغاليًا من المملكة، لعدم حيازتهم الوثائق القانونية، حيث هبطت طائرتان تابعتان لشركة الخطوط السعودية في مطار دكا يحملان العمال المرحّلين.
وقالت صحيفة الإندبندنت البنغالية، إن المملكة هي المصدر الرئيسي لتحويل الأموال إلى بنغلاديش، حيث تلقت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أكثر من 18 مليار دولار من التحويلات في العام الماضي، منها نحو 20% من المغتربين في المملكة، وفقًا لمكتب القوى العاملة والتشغيل والتدريب (BMET).
وأظهرت بيانات BMET العام الماضي، أن 57% من عدد المغتربين البنغاليين في المملكة.
وكانت أعادت المملكة 25.7 ألف بنغالي في عام 2019، ومنذ بداية هذا العام، تم ترحيل 834 عاملًا آخر، وفقًا للبيانات الرسمية.
وقال مونتو ميا إنه عمل في المملكة كعامل نظافة قبل حوالي خمسة أشهر، لكن تم ترحيله لعدم حيازته الوثائق القانونية، والعديد من الأشخاص الآخرين كان لهم قصص مماثلة.
وقال رئيس مكتب القوى العاملة، شاريفول حسن، إن الكثير من المرحّلين قد تم إغراؤهم بوعود بوظائف جيدة وحياة أفضل، لكنهم واجهوا عددًا كبيرًا من المشكلات والنصب والاحتيال علىً حد زعمهم وأصبحوا يواجهون مستقبلًا غامضًا، وعاد جميعهم تقريبًا إلى وطنهم خوالي الوفاض .
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