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المملكة تؤكد دعم قبرص الكامل لضمان سيادتها ووحدتها

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2020-01-19

المملكة تؤكد دعم قبرص الكامل لضمان سيادتها ووحدتها

خلال لقاء وزير الخارجية بنظيره القبرصي في الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.
عقب ذلك أقام سموه مأدبة غداء في ديوان الوزارة تكريماً لمعالي وزير خارجية جمهورية قبرص والوفد المرافق.
وبهذه المناسبة، أدلى سمو وزير الخارجية بتصريح لوكالة الأنباء نوه فيه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.
وأضاف سموه قائلا:” إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.
وأكد سموه دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية قبرص
جانب من جلسة المباحثات
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