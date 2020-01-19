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ديوان المحاسبة يثقف منسوبي الأمانات والبلديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في إطار تفعيل الربط الآلي نظم مركز «تدريب» بالديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع إدارة منظومة الرقابة الالكترونية «شامل»، أمس ورشة عمل لمنسوبي البلديات، وذلك بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بالرياض.

وشارك في البرنامج التدريبي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام 220 موظفا من منسوبي البلديات التابعة لأمانات منطقة الجوف، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، ومحافظة جدة، ومدينة الطائف، بعدد إجمالي 51 بلدية.

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واستعرض خلال الورشة منظومة الرقابة الالكترونية «شامل» مع إجراء بعض التطبيقات الآلية العملية على طريقة تجهيز وإرسال البيانات المالية والعقود آليا للديوان العام للمحاسبة من خلال أداة الربط، كما سيتم شرح وتوضيح آلية الرد على ملاحظات الديوان من خلال منصة «شامل».

وتأتي الورشة لتفعيل الربط الآلي مع الديوان العام للمحاسبة من خلال منظومة الرقابة الالكترونية «شامل» وأتمتة الإجراءات الرقابية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

يذكر أن منصة شامل ستحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي الديوان العام للمحاسبة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الالكتروني وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية، وكذلك الرد الالكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة.