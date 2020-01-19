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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع مسؤول أمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

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وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية.

ونوه وزير الخارجية بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في عدد من المجالات.

وقال «إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها».

وأكد دعوة المملكة الأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.