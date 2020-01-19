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اجتماع يناقش تفعيل دور مراكز البحوث في تطوير محافظات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

ناقش اجتماع برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس، تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات بالجامعات كبيوت خبرة لما تحتضنه من كوارد علمية متخصصة تتميز بإلمامها بالواقع المحلي، ودعمها لتنافس بيوت الخبرة العالمية، وصولا لتمكينها من المشاركة في وضع خطط تطوير محافظات المنطقة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتنمية المجتمعات المحلية.

كما تطرق الاجتماع الذي حضره أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومديرو الجامعات بالمنطقة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إلى آليات التعاون بين الأمانات والجامعات وهيئة تطوير المنطقة.

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من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع الدراسات الإسلامية لهذا العام الدكتور محمد هاشم غوشة.

وهنأ الدكتور غوشة بمناسبة نيله الجائزة في فرع الدراسات الإسلامية عن موضوع «تراث القدس الإسلامي»، نظير «غزارة أعماله حول تاريخ القدس وآثارها عبر العصور، وتنوع إنتاجه العلمي، متمنيا له مزيدا من التوفيق والإنجازات.

من جهته أشاد الدكتور غوشة بالدور الريادي لجائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية ومختلف العلوم.