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أمير تبوك يطلع على تقرير الخدمات الصحية في المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

اطلع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في المشروعات بالمنطقة كافة.

كما اطلع خلال لقائه أمس بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، منوها بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

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من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.

من جهة ثانية، اطمأن الأمير فهد بن سلطان على سير العملية التعليمية مع توجه نحو 200 ألف طالب وطالبة صباح أمس في مراحل التعليم العام إلى مدارسهم مع انطلاقة هذا الفصل الدراسي.

واطلع خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري، على تقرير عن سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي، مؤكدا أهمية الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.

فيما أعرب مدير تعليم منطقة تبوك عن شكره وتقديره ومنتسبي التعليم كافة في المنطقة، على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من متابعة من أمير المنطقة واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.