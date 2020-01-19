شكرا لقرائتكم خبر

خادم الحرمين يبحث القضايا الإقليمية المشتركة مع وزير خارجية قبرص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس. Advertisements ونقل الوزير في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، فيما حمله الملك تحياته له. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يبحث القضايا الإقليمية المشتركة مع وزير خارجية قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.