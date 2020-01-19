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فعاليات لافتة في ختام مهرجان الغضا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عنيزة

شهد اليوم الأخير لفعاليات مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ18، الذي أقيم بمدينة الغضا السياحية، غرب محافظة عنيزة، حضورا لافتا حافظ على المعدل الثابت الذي تجاوز 6500 زائر يوميا، بمجموع 110 آلاف زائر طيلة أيام المهرجان التي امتدت على مدى 17 يوما.

وقدم المهرجان 63 فعالية متنوعة، أبرزها عروض الصقور السعودية، والفعاليات الشعبية بالمزرعة، وفعاليات الحرفيين، وركن استديو الغضا، ومعارض السيارات الكلاسيكية، ومقهى الغضا، وركن الأسر المنتجة وألعاب الأطفال، وجناح البيئة الصحراوية، ومسرح الغضا، والمرسم الحر، وجناح جمهورية مصر العربية الضيف الدولي للمهرجان، وجناح منطقتي الشرقية وحائل، وواحة القهوة، ومعرض الرحلات البرية والعروض اليومية للمسرح المفتوح، وعروض الخيل، وعروض الأسر المنتجة، وجناح أكاديمية شركة دار عنيزة للتراث الشعبي، ومنطقة الألعاب الترفيهية، ومعرض المصحف الشريف، وحديقة الحيوانات، وعروض الحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب معرض شهداء الواجب، ومعرض منتدى البطحي الثقافي.