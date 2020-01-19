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رفع 2000 سيارة قديمة من 4 أحياء بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام ضمن حملة «شرقية بلا سيارات تالفة»، التي أطلقها المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، وتحقيق أهدافها وتطلعاتها، رفعت الحملة 2000 سيارة تالفة من منطقة الخضرية، ومنطقة الصناعية في الثقبة وحيي 91 و71. وكان أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف دشن الحملة 5 يناير الحالي. وأكد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري أن الحملة تأتي امتدادا لما يقوم به المجلس البلدي من مبادرات لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وهي تحظى باهتمام ومتابعة الأمانة والمجلس البلدي، لأهميتها في إزالة كل ما يشوه المنظر الجمالي للمنطقة الشرقية. وقال إن انطلاق الحملة بهذا الاهتمام والمتابعة، سيعود بالنفع على حاضرة المنطقة بأكملها.



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