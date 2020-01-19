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اعتماد 166 مركزا للكشف عن الأمراض المعدية والوراثية قبل الزواج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

اعتمدت وزارة الصحة أخيرا 166 مركزا في جميع مناطق المملكة لتقديم خدمات فحص ما قبل الزواج (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية).

وأوضحت الوزارة لـ»مكة» أن مراكز الفحص المبكر تستقبل المواطنين المقبلين على الزواج، سواء بشكل فردي أو الطرفين معا دون موعد مسبق، وذلك بغرض الحد من انتشار الأمراض المعدية والوراثية، وإعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا.

وأشارت إلى أن مراكز الفحص قبل الزواج موجودة في المستشفيات وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية الموجودة في جميع المناطق، حيث تقدم خدمات كالتثقيف الصحي عن فحص ما قبل الزواج والأمراض المشمولة به، وأهمية التوافق الوراثي، إضافة إلى التطعيم الثلاثي الفيروسي (الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف) للمقبلات على الزواج، إلى جانب الفحوصات المخبرية لأمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية والثلاسيميا)، والمعدية (التهاب الكبد الفيروسي ب، التهاب الكبد الفيروسي ج، فيروس نقص المناعة المكتسب)، وإحالة جميع الحالات الإيجابية للعلاج (الوراثية والمعدية) واستدعاء الطرف الآخر وتقديم المشورة والخدمات الوقائية له. ولفتت الصحة إلى أنه يمكن الحصول على موعد للفحص عن طريق تطبيق موعد أو 937 أو موقع وزارة الصحة الالكتروني، وذلك للمواطنين المقبلين، ناصحة بعمل الفحص مبكرا قبل مرحلة الزواج.

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خدمات تقدمها مراكز الفحص:

1 - التثقيف الصحي

2 - التطعيم الثلاثي الفيروسي

3 - فحوصات مخبرية لأمراض الدم الوراثية والمعدية

4 - إحالة جميع الحالات الإيجابية للعلاج