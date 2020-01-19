«مشروع سلام» يعزز سبل التواصل بين شابات وشباب دول العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بهدف تعزيز التواصل الحضاري والتعريف بالمنجزات الحضارية للمملكة، وللقيام بدور فعال لتجسير سبل التواصل بين شابات وشباب العالم، يبدأ مشروع سلام للتواصل الحضاري غدا أول لقاءاته الـ18 خلال العام الحالي التي تجمع عددا من مقيمي المملكة من دول مجموعة العشرين مع مجموعات شبابية من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي ضمن برنامج «تواصل» الذي يشرف عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري.
ويمثل الشباب السعودي في هذه اللقاءات فريق من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي المؤثرين، بهدف إبراز قيم المجتمع السعودي والمعالم الحضارية والسياحية للمملكة.
ويبدأ برنامج تواصل هذه السلسلة بلقاء وفد سعودي مع وفد ياباني مؤلف من شابات وشباب مقيمين في المملكة، ويتضمن عددا من الأنشطة والفعاليات، ومن أبرزها عرض فيلم تعريفي عن مشروع سلام، ثم تليه فعالية (تحدي المعالم) بين الوفدين، وتنطلق على شكل أسئلة عن أشهر معالم البلدين الصديقين السعودية واليابان، ثم حديث ونقاش حول أهداف التنمية المستدامة، تليه فعالية (تحدي القيم).
ويختتم اللقاء بنقاش حول مجموعة العشرين، وأهدافها وفعالياتها، وأهمية مشاركة البلدين فيها، إضافة إلى بعض الفعاليات الترفيهية الأخرى.
اللقاء السعودي الياباني
- عرض فيلم تعريفي عن مشروع سلام
- فعالية (تحدي المعالم) بين الوفدين
- أسئلة عن أشهر معالم البلدين الصديقين السعودية واليابان
- حديث ونقاش حول أهداف التنمية المستدامة
- فعالية (تحدي القيم) للتعرف على قيم المجتمعين السعودي والياباني
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