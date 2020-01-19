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إزالة مظلات سيارات مخالفة في القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أزالت بلدية محافظة القطيف خلال حملتها التي نفذتها في مدنها وقراها، عددا من مظلات السيارات المخالفة أمام المنازل، وعلى الأرصفة والشوارع العامة، بعد إشعار أصحاب المظلات أسبوعين متتالين للإزالة، وتوجيه الإنذارات في هذا الجانب.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن إزالة مظلات السيارات المخالفة في المحافظة جاءت بهدف تحسين المشهد الحضري، مبينا أنه بحسب التعليمات لا بد أن تكون المظلة داخل حد الملكية الخاصة وليس خارجه، مشيرا إلى أن التنبيه برفع المظلات المخالفة يأتي قبل الشروع في إزالتها، مبينا أن الكثير من هذه المظلات يوجد في الطريق العام مما يتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة دخول سيارات الخدمات والطوارئ.

المظلات المخالفة: