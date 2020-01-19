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إغلاق 15 محلا مخالفا في خميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 15 محلا، وعملت على تقديم الإنذارات والمخالفات لـ138 مؤسسة، وذلك خلال 155 جولة رقابية ميدانية لمراقبي البلدية الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمهنية. وتم خلال الجولات الرقابية مصادرة 246 كجم من اللحوم والفواكه والخضراوات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب الأغذية مجهولة المصدر، ونحو 13 لترا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفين. مخالفات مرصودة: تدني مستوى النظافة العامة

سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية

بيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر

عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة

عدم وجود الشهادات الصحية لدى بعض العاملين



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