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برنامج للمشرفين الجدد بتعليم الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

دشنت إدارة تعليم الطائف أمس برنامج المشرفين الجدد بمركز الطائف العلمي.

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي أن البرنامج يهدف إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للمشرفين التربويون الجدد من خلال معرفتهم بالمفاهيم الأساسية للعملية الإشرافية، ويسعى إلى تحقيق 11 هدفا تفصيليا، ويستمر 10 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية ويتضمن عددا من ورش العمل والندوات واللقاءات التربوية.

وفي الجانب النسائي انطلق البرنامج التدريبي في تمهين المشرفات المستجدات، يتضمن تنفيذ محاور وورش عمل تضم الإشراف التربوي مفهومه وخصائصه، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وكفايات المشرف التربوي، كذلك التعريف بالإشراف التربوي «أساليبه وأنواعه»، وأدوات قياس الأداء، والتحصيل الدراسي، ولائحة تقويم الطالب.