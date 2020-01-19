شكرا لقرائتكم خبر

تدشين منصة الكترونية لاستقبال طلبات الانضمام لبرنامج الابتعاث الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

فتحت وزارة الثقافة باب تقديم طلبات الانضمام لبرنامج الابتعاث الثقافي أمام جميع الراغبين والراغبات في دراسة التخصصات الثقافية والفنية، ابتداء من أمس عبر المنصة الالكترونية الخاصة ببرنامج الابتعاث الثقافي https://engage.moc.gov.sa/scholarships، والتي سيتم من خلالها استقبال جميع طلبات الانضمام إلى البرنامج، وذلك وفق ثلاثة مسارات، حيث تحتوي المنصة على استمارات وشروط ومزايا كل مسار.

ويتيح برنامج الابتعاث الثقافي الدراسة في مراحل «البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه» في تخصصات ثقافية متنوعة تشمل تخصصات فرعية في مجالات الثقافة والفنون، وذلك في أبرز المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

ويقدم البرنامج مزايا للطلاب والطالبات في مسار الدارسين على حسابهم الخاص ومسار الحاصلين على قبول مسبق، سعيا لتحقيق الهدف المنشود من الابتعاث بمعايير مرتفعة وصورة مرضية، ويتضمن ذلك تحمل البرنامج لجميع تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، إضافة للرعاية الصحية، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة والعكس، وتقديم برامج إرشادية تركز على متابعة المبتعث وتقييم تطوره الأكاديمي،، إضافة إلى إمكانية الانضمام لبرامج تدريبية خارج المملكة بعد التخرج، مع استمرار صرف مكافأة الطالب الشهرية.

Advertisements

كما يقدم مزايا إضافية لطلاب المسار الثالث الدارسين الجدد الذين لم يبدؤوا الدراسة ولم ينالوا القبول الجامعي، حيث سيقدم تأهيلا كاملا للمتقدمين يتضمن تزويدهم بما يساعدهم على الحصول على قبول من المؤسسات التعليمية وتذليل العقبات التي تواجههم، واستكمال أوجه النقص لديهم كالقدرة اللغوية والمهارات الشخصية، وإقامة ورش عمل تدريبية لتطوير مواهبهم وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لإكمال دراستهم، وتمكينهم من الالتقاء بالخبراء المختصين في المجالات المتعلقة بالبعثة، وتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

ويعد هذا البرنامج أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية وتأهيلهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

مسارات:

مسار الدارسين على حسابهم الخاص

مسار الحاصلين على قبول مسبق

مسار الراغبين الجدد بالدراسة

تخصصات