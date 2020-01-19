5 آلاف متقدمة لمدرسة تعليم القيادة بجامعة الطائف خلال يومين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف
تقدم نحو 5 آلاف سيدة للالتحاق بمدرسة «سيسد» لتعليم القيادة التابعة لجامعة الطائف، وذلك عبر الموقع الالكتروني للمدرسة، خلال يومي الجمعة والسبت فقط.
وتعد مدرسة «سيسد» لتعليم القيادة أول مدرسة مرخص لها من الإدارة العامة للمرور لتدريب النساء على قيادة السيارات في محافظة الطائف.
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي أن الجامعة أطلقت الجمعة الماضي الموقع الالكتروني للتسجيل في المدرسة، وشهد إقبالا كبيرا على التسجيل من الراغبات في تعلم قيادة المركبات، ودشنت أيضا حسابات للتواصل الاجتماعي للتعريف بخدمات المدرسة.
ولفت إلى أن مدرسة تعليم القيادة تقدم برامج للتعليم والتدريب على قيادة المركبة والتحكم بها قبل الخروج إلى الطريق، وتنتهي بالحصول على رخصة قيادة وفق منهج تدريب متقن، ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها.
وبشأن مدة البرامج التدريبية أفاد بأنه بالنسبة لحاملات الرخص منتهية الصلاحية فإن مدرسة «سيسد» لتعليم القيادة توفر برنامجا تدريبيا بحد أدنى ست ساعات تدريبية، فيما تقدم لمن لا تحمل أي نوع من رخص القيادة 30 ساعة تدريبية، إضافة إلى الاختبار النظري والعملي.
وأشار إلى توفر جميع المرافق التعليمية والتدريبية بالمدرسة بحسب المعايير المهنية، وتتضمن قاعات دراسية، ومعامل أجهزة المحاكاة، وقاعة السلامة، ومضمار التدريب الميداني، إضافة إلى توفر الخدمات المساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات، مثل: مكتب الاستقبال وصالة الانتظار، والربط الالكتروني مع إدارة المرور، والعيادة الصحية، والكافتيريا، وخدمات التصوير.
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