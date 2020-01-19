إلى ماذا تهدف برامج التحول الوطني؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة
تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020.. «مكة» ترصدها في سلسلة حلقات بدءا من البعد الأول وهو الارتقاء بالرعاية الصحية.
البعد الأول: الارتقاء بالرعاية الصحية
يسعى إلى تحقيق مجتمع حيوي من خلال تحول وطني يعيد هيكلة القطاع الصحي ليغدو نظاما صحيا شاملا وفعالا وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتعزيز وعي المجتمع الصحي، وكذلك من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية عبر التغطية الأمثل والتوزيع الجغرافي
العادل والأشمل والتوسع في تقديم خدمات الصحة الالكترونية والحلول الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية المبنية على البراهين.
أبرز التحديات
- صعوبة وصول الخدمات الصحية إلى مستحقيها
- محدودية جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة بما يتواءم مع توجه السعودية في رؤية 2030
- محدودية العناية بالصحة الوقائية
الأهداف الاستراتيجية
- تسهيل الحصول على الخدمات الصحية
- تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية
- تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية
- وزارة الصحة
- المجلس الصحي السعودي
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
- هيئة الهلال الأحمر السعودي
- وزارة التعليم
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