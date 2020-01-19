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الكويت تستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ الكويت ذكرت صحيفة كويتية أن الكويت ستستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم السودان. ونقلت أمس عن مصادر رفيعة المستوى قولها إن الكويت أبدت موافقة مبدئية على ذلك، ولكن لم يتم تحديد الموعد إلى الآن، كاشفة عن أنه عرض على الكويت إقامة المؤتمر في أبريل المقبل، إلا أن الجانب الكويتي وجد صعوبة في ذلك.



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