مقتل 8 في حريق بدار لذوي الاحتياجات بالتشيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم إثر اندلاع حريق بدار لذوي الاحتياجات الخاصة في جمهورية التشيك على الحدود مع ألمانيا.
وقال متحدث باسم قطاع الطوارئ أمس إن 36 شخصا أصيبوا، أكثرهم حالتهم خطيرة، كما أصيب مقيمين بالدار بالاختناق بسبب استنشاق الدخان.
وكان الحريق اندلع في الدار الواقع ببلدة فيجبرتي الصغيرةصباح أمس، لسبب غير معروف.
وصنف قطاع الطوارئ الواقعة على أنها حادث كبير، حيث وصلت سبع عربات إسعاف لموقع الحادث، بينها اثنتان من ألمانيا.
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