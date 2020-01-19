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تطبيق تيك توك يتفوق على فيس بوك وماسنجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

رغم قرار الجيش وسلاح البحرية في الولايات المتحدة حظر استخدام أفرادهما لتطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» لأسباب أمنية، أصبح التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم خلال العام الماضي.

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وبحسب التقرير الصادر عن شركة «سينسور تاور» المعنية بمتابعة سوق التطبيقات فإنه تم تنزيل تطبيق «تيك توك» نحو 700 مليون مرة خلال العام الماضي في مختلف أنحاء العالم، متفوقا على تطبيق فيس بوك وفيسبوك ماسنجر.

وجاء تطبيق واتساب في المركز الأول باعتباره الأكثر تنزيلا في العالم، حيث تم تنزيله 850 مليون مرة خلال العام الماضي، بفضل شعبيته الواسعة في الهند بشكل خاص. كما استفاد تطبيق «تيك توك» من شعبيته الواسعة في الهند التي يزيد عدد سكانها على مليار نسمة، إذ بلغ تنزيله 45% فيها.

يذكر أن «تيك توك» يسمح بتبادل ملفات فيديو قصيرة لا تزيد مدتها على 15 ثانية مصحوبة بإيقاع موسيقي. ويستخدم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي لمعرفة تفضيلات المستخدم وتقييم أنواع الفيديوهات التي يشاهدها والمدة التي يقضيها في مشاهدتها من أجل توفير المحتوى الذي يحتاجه المستخدم. وتم تنزيل التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» 5ر1 مليار مرة.