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ابتكار تقنية لتصنيع مواد بناء من خلايا حية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

ابتكر باحثون في مجال علوم البناء في جامعة كولورادو الأمريكية تقنية جديدة تسمح بتصنيع مواد بناء أكثر استدامة تتكون جزئيا من خلايا حية.

وقال أعضاء في فريق الدراسة إن «مثل هذه المباني قد يمكنها يوما ما إصلاح الشروخ التي تتعرض لها أو امتصاص المواد الضارة من الهواء، ويمكنها حتى أن تضيء أو تتوهج بناء على طلب الساكن».

وتعتمد التجربة على خلايا بكتيرية نباتية تحمل اسم «ساينكوكس»، تستطيع امتصاص ثاني أكسيد الكربون ثم تتوهج وتصنع مادة كربونات الكالسيوم، وهي المكون الرئيس للحجر الجيري، ثم تحويلها إلى مادة خرسانية.