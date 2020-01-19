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300 خبير وأكاديمي يبحثون تاريخ وحضارة مكة عبر العصور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بهدف تبادل الخبرات العلمية يلتقي نحو 300 خبير وأكاديمي في الملتقى العلمي الـ19 الذي تطلقه جامعة أم القرى يومي 27 و28 جمادى الأولى الحالي بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، تحت شعار «تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور»، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز في العابدية، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ومشاركة باحثين وقياديين من مختلف الجامعات السعودية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف على مطبوعاتها الدكتور عبدالله الزيدان، أهمية الملتقى في تزويد المهتمين بتاريخ الوطن العربي بأبحاث رصينة ومجودة خاضعة لمناقشة المشاركين من ذوي الاختصاص، لتحكيمها وطباعتها في مجلدين ضخمين، منوها بدور الترجمة في خدمة الباحثين للوصول إلى المستويات العالمية، خاصة أن قواعد المعلومات العالمية تستند على الملخصات البحثية في عرض الإنتاج العلمي والأكاديمي للباحثين.

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من جهته أفاد المشرف على فرع الجمعية بالجامعة أمين عام الملتقى الدكتور فهد المالكي، بأن الملتقى في نسخته الـ19 يأتي مطبقا لمنهجية الكتابات التاريخية، وموثقا للروابط العلمية بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية، وسط مشاركة 300 شخصية أكاديمية، لعرض المقترحات ضمن حزمة من الدراسات البحثية وأوراق العمل، مؤكدا على ارتفاع عدد مشاركات النسخة الحالية بنسبة 20% عن الملتقيات السابقة.

ويصاحب فعاليات الملتقى 5 معارض تاريخية، تحتضن أهم الفنون التشكيلية والصور التاريخية والمخطوطات، إضافة إلى تجسيد الحارة المكية القديمة واستعراض أبرز الأزياء التراثية التي تصف ثقافة أهالي المنطقة آنذاك، كما يتضمن معرضا مختصا بتعظيم البلد الحرام، ومكتبة الجمعية التاريخية السعودية.

يتضمن الملتقى 6 جلسات علمية: