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تجربة صافرات إنذار مدني الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام الأربعاء المقبل في تمام الواحدة ظهرا. وأوضحت المديرية في بيانها أمس أنها ستنفذ تجارب مماثلة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في وقت لاحق بهدف التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.



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