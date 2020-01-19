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إتاحة الحذف والإضافة لطلاب جامعة الملك خالد

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إتاحة الحذف والإضافة لطلاب جامعة الملك خالد
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة- أبها

أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عمليات التحويل الداخلي والخارجي لجميع التخصصات في الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عملية التحويل تمت بشكل الكتروني كامل، وذلك للتيسير على الطلاب والطالبات المحولين ووفق معايير موضوعية دقيقة.

وأضاف أن آلية الحذف والإضافة متاحة لجميع الطلاب والطالبات، عن طريق البوابة الالكترونية للجامعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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