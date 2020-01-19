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إتاحة الحذف والإضافة لطلاب جامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة- أبها

أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عمليات التحويل الداخلي والخارجي لجميع التخصصات في الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عملية التحويل تمت بشكل الكتروني كامل، وذلك للتيسير على الطلاب والطالبات المحولين ووفق معايير موضوعية دقيقة.

وأضاف أن آلية الحذف والإضافة متاحة لجميع الطلاب والطالبات، عن طريق البوابة الالكترونية للجامعة.