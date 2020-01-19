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البرلمان الإيراني يهدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

هدد مجلس الشورى الإيراني أمس بخفض العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إذا لم تف الدول الثلاث بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

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وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أن نوابا بمجلس الشورى يجمعون تواقيع لإصدار بيان يحذرون فيه الدول الثلاث من خفض العلاقات معها.

وأوضحت «فارس» أن غالبية النواب وقعوا بالفعل على البيان الذي من المتوقع أن يتضمن تحذيرا من أنه «إن لم تكف الدول الثلاث عن ممارساتها العدائية ضد إيران، فإن طهران ستدافع عن مصالحها وتخفض مستوى العلاقات معها».

وكانت الدول الثلاث أعلنت مؤخرا تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015، ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.