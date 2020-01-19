تعزيز الوعي الفكري بجامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة
تنظم جامعة طيبة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم ندوة بعنوان «الوعي الفكري وأثره في تعزيز قيم الأخلاق بين الشباب»، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة. وتأتي الندوة ضمن فعاليات وبرامج مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة».
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