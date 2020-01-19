عاجل : أول رد من الشرعية على مجزرة معسكر الاستقبال في مأرب.. الجيش يتقدم ويدحر المليشيات الآن في نهم وعشرات القتلي من الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري رفيع لشبكة بويمن الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الوطني أحرز تقدما عسكريا جديدًا في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

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وذكر مصدر بويمن، أن أبطال الجيش تمكنوا، مساء اليوم، من تحرير آخر موقع عسكري في ميمنة حريب نهم من الحوثيين .

يأتي هذا بعد هجوم صاروخي ، أعلن الحوثيين مسؤوليتهم عنه، استهدف مجندين للشرعية، في مسجد داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب، شرقي اليمن.



وأكد المصدر العسكري أن قتلى الحوثيين خلال اليومين الماضية. تجاوز الثلاثين قتيلا في جبهة نهم في الميمنه وسلسلة جبال البياض وما لا يقل عن واحد وعشرين قتيلا في حريب نهم.

ووجه المصدر، رسالة إلى أبطال الجيش، يوصيهم بالصبر والاستبشار بالخير، مذكرا بقول المولى عزوجل: "ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون".