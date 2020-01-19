شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب جديد لتشكيلة «الحكومة الجديدة» بموجب اتفاق الرياض.. والشخصيات التي ستسند لها «الوزارات السيادية»..! (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تسريبات إعلامية عن أسماء الشخصيات التي ستوكل لها مهام قيادية في الحكومة اليمنية المقبلة تنفيذا للشق الثاني من اتفاق الرياض المتعلق بالجانب السياسي.

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تسريب جديد لتشكيلة «الحكومة الجديدة» بموجب اتفاق الرياض.. والشخصيات التي ستسند لها «الوزارات السيادية»..! (الأسماء)



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وبحسب التسريبات التي تداولها ناشطون وإعلاميون فإن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك سيتمسك بمنصبه رئيسا للحكومة المقبلة.

وبحسب التسريبات فإنه سيتم تعيين أحمد عبيد بن دغر وطارق محمد عبد الله صالح وأحمد عوض بن مبارك في مناصب جديدة، فيما ستذهب حقيبة الداخلية للمجلس الانتقالي.

ولا يمكن الجزم بصحة هذه التسريبات، أو نفيها من مصادر رسمية .

وفيما يلي أسماء الشخصيات مع المنصب قرين كل اسم : الدكتور أحمد بن عبيد دغر “نائبا لرئيس الجمهوريه”.

الدكتور معين عبد الملك “رئيسا للوزراء”، العميد طارق صالح “وزيرا للدفاع”.

الدكتور أحمد عوض بن مبارك “وزيرا للخارجية”، وحقيبة الداخلية يرشح الانتقالي شخصية من قبله لتوليها.