كشفت مصادر، أن المحكمة الجزائية ببريدة أصدرت حكماً بسجن مواطنة تطاولت على أهالي بريدة عبر السناب شات . وجاء قرار المحكمة بالسجن ٨ أشهر بحق المواطنة ، وتغريمها ٣٠ ألف ريال ، وكذلك مصادرة جوالها وإغلاق حسابها الذي ارتكبت مخالفتها من خلاله .

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها السجن 8 أشهر.. محكمة في القصيم تصدر 4 عقوبات في حق مشهورة سناب تطاولت على أهالي بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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