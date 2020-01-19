السعودية اليوم / الكلية التقنية بالجوف تقيم حفلاً لمستجديها



سكاكا 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

أقامت الكلية التقنية بالجوف اليوم, حفل استقبال للمتدربين المستجدين والبالغ عددهم 455 مستجداً، بحضور عميد الكلية علي بن سليم العبدالله ووكلاء ومنسوبي الكلية.

وتسعى الكلية لرفع الطاقة الاستيعابية دائماً لدفع كوادر تقنية ومهنية مؤهلة ومدربة إلى سوق العمل تلبية لرؤية المملكة 2030.

بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل المتعددة التي تهدف لتعريف المتدربين المستجدين بالكلية وأقسامها التدريبية ووحداتها المساندة و المرافق الخدمية.

واشتمل الحفل على التعريف ببرامج الأنشطة وكيفية التسجيل بالمناشط المختلفة والمشاركات الخارجية والكشفية وبرامج نادي الموهبة والابتكار وشرح وتوزيع الجداول التدريبية والإرشاد الأكاديمي والإجابة على استفسارات المتدربين.

وأوضح عميد الكلية أن هذا الفصل استقبل 455 متدرباً, منهم 63 متدرباً بتخصصات البكالوريوس المسائي و 392 متدرباً بتخصصات الدبلوم الصباحي.

فيما قدم وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس حسن السليم تعليمات شؤون المتدربين ولوائح وأنظمة المؤسسة وقواعد الحضور والحرمان والأعذار و الإنذارات والتعامل مع نظام رايات والاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام للمتدربين.

// انتهى //

19:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.