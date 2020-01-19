السعودية اليوم / القوات المشتركة السودانية الليبية تعثر على 107 مهاجرين غير شرعيين بالصحراء



الخرطوم 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

عثرت القوات المشتركة السودانية الليبية على (107) من المهاجرين غير الشرعيين من دولة مجاورة في الصحراء.

وأوضح قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد الركن أنور عبدالله نقودي في تصريح له اليوم أن قواتهم أثناء قيامها بالتمشيط في الصحراء على الحدود السودانية الليبية عثرت على (107) مهاجرين غير شرعيين في الصحراء، مؤكداً أنه تم إيواؤهم لمدة 48 ساعة، وتم خلالها تقديم الخدمات الطبية والغذاء حتى تحسنت حالتهم الصحية، ومن ثم ترحيلهم إلى دنقلا وتسليمهم لشرطة الجوازات بالولاية.

وناشدت القوات المشتركة المواطنين أن يكونوا أكثر حرصاً على أرواحهم وعدم محاولة القيام بالهجرة غير الشرعية حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت رحمة عصابات الاتجار بالبشر، مؤكدة أنها ستظل عيناً ساهرة لأمن الحدود والمواطن.

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19:14ت م

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