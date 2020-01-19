السعودية اليوم / فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمعرض الخرطوم الدولي تبدأ غداً



الخرطوم 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

تبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم غداً فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمعرض الخرطوم الدولي بمشاركة أكثر من 25 دولة، وحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم.

وبين المدير العام للشركة السودانية للأسواق الحرة الفريق يوسف محمد كرار في تصريح له اليوم أن النسخة 37 تأتي في ظل انفتاح السودان على العالم لجذب الكثير من الشركات العالمية والوطنية، مؤكداً اكتمال الترتيبات كافة لاستضافة ومشاركة أكثر من 25 دولة و 15 ولاية من ولايات السودان.

وأوضح أن هذه الدورة تتميز عن سابقاتها بوجود ثلاث صالات من أصل 6 لعرض المنتجات السودانية، متوقعاً مشاركة كبيرة من قبل الجمهور.

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19:00ت م

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