السعودية اليوم / تعليم تبوك يفعل إجراءات وأنظمة الانضباط المدرسي مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني



تبوك 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

وجهت الادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك قيادات المدارس بتفعيل الانضباط المدرسي ورصد غياب الطلاب والطالبات والرفع بنسب الغياب أولا بأول عبر برنامج نور الإلكتروني وتنفيذ الإجراءات والأنظمة الخاصة بالانضباط المدرسي وقواعد المواظبة، وذلك بالتزامن مع مع انتظام أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، اليوم في مدارس مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة تبوك، في انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441هـ.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، جهود قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات، وحرصهم وعطاءهم التعليمي والتربوي، وحث الطلاب والطالبات على الجد والمثابرة, مثنيا على اهتمام أولياء أمور الطلاب والطالبات في هذا الصدد وحرصهم على التعاون المثمر مع قيادات المدارس والمعلمين.

وأشار إلى أن لجنة الاستعداد في الإدارة وضعت الخطط والبرامج لبداية منتظمة، ومتابعة ذلك باستمرار عن طريق الزيارات الإشرافية لمدارس المنطقة.

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18:53ت م

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