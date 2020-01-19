

الخرطوم 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

وقعت وزارة الصناعة والتجارة السودانية اليوم مذكرة تفاهم مع اتحاد سيدات الأعمال بالكوميسا، بحضور الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" شيلسي كابويبا، ووزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني.

وتهدف الاتفاقية للتعاون بين اتحاد سيدات الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والارتقاء بسيدات الأعمال في السودان خاصةً في مجال بناء القدرات والتدريب والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي.

وقعها عن الجانب السوداني وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني محمد علي عبد الله، وعن اتحاد سيدات الأعمال الكوميسا روس نيجاش.

// انتهى //

18:45ت م

0192





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان والكوميسا : توقيع مذكرة تفاهم في مجال بناء القدرات والتمويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.