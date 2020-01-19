السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جنوب شينجيانغ في الصين



شينجيانغ 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر إقليم شينجيانغ جنوب الصين.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن الزلزال وقع على بعد نحو 100 كيلومتر شرقي كاشي في الصين، وكان على عمق نحو عشرة كيلومترات.

// انتهى //

17:53ت م

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