السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يزور شيخ الأزهر



القاهرة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وذلك في مقر المشيخة بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض المؤتمر الإسلامي العالمي الذي سيستضيفه الأزهر في نهاية شهر يناير الجاري، إضافة للجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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17:51ت م

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