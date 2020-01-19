السعودية اليوم / حملة "شرقية بلا سيارات تالفة" ترفع 2000 سيارة من 4 أحياء في الشرقية



الدمام 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

تواصل حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة "شرقية بلا سيارات تالفة" التي أطلقها المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية تحقيق أهدافها وتطلعاتها في إزالة السيارات من الشوارع. ونجحت الحملة حتى الآن في رفع ما يزيد على 2000 سيارة تالفة في منطقة الخضرية، ومنطقة الصناعية في الثقبة، وحيي 91 و71.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري أن الحملة تأتي امتداداً لما يقوم به المجلس البلدي من مبادرات لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، حيث تحظى باهتمام ومتابعة الأمانة والمجلس البلدي لأهميتها في إزالة كل ما يشوّه المنظر الجمالي للمنطقة الشرقية, مؤكداً أن انطلاق هذه الحملة بهذا الاهتمام والمتابعة سيعود بالنفع على حاضرة المنطقة بأكملها، ويساعدها في التخلص من عبء المركبات المهملة والتالفة التي شوهت جمال المنطقة، وسببت ربكة في حركة السير بالشوارع .

وبين أن الحملة تندرج ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة عبر تحسين المشهد الحضري في المدن، وإزالة التشوهات البصرية من جميع أحياء المنطقة الشرقية ، مشيرا إلى أن المجلس البلدي نجح في الحملة السابقة لإزالة الأنقاض من الأحياء، لافتا النظر إلى أن الحملة تواصل عملها بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص ضمن تفعيل دورها الاجتماعي، واستجابة لتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية الذي يؤكد دائماً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية التفاعل مع بلاغات المواطنين، وإتاحة قنوات التواصل معهم، وهو ما انتهجه المجلس مؤخراً سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو اللقاءات في الأحياء".

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17:34ت م

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